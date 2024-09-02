محافظ الإسماعيلية يناقش خطط تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية"

الإسماعيلية -صبرى غانم

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، اجتماعًا تنسيقيًّا موسعًا لاستعراض ومناقشة خطط ورؤى تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" بكل القطاعات الخدمية، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني، وكلاء وزارة ومديري عموم المديريات الخدمية والمرافق العامة، ممثلي الأوقاف والأزهر والكنيسة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة، والمجلس القومي للمرأة، مديري عموم الموارد البشرية، الشئون القانونية، المركز التكنولوجي، منسق حياة كريمة بالمحافظة، مدير مكتبة مصر العامة والجهات المعنية بالاجتماع.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات ورؤية القيادة السياسية بإطلاق المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتنفيذ برامج وأنشطة وخدمات متنوعة تشمل كل الفئات العمرية، وتغطي جميع محافظات الجمهورية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل، مشيرًا إلى وجود خطة عمل متكاملة وجدول زمني لتنفيذ المبادرة وتوحيد الجهود وتسخير كل الإمكانيات المتاحة.

واستمع محافظ الإسماعيلية لخطط ورؤى كل الجهات التنفيذية في المحافظة والمتمثلة في 21 جهة منها، التنمية المحلية، مديرية التضامن الاجتماعي، مديرية الشباب والرياضة، مديرية الطب البيطري، مديرية الأوقاف، هيئة قصور الثقافة، إدارة السياحة، مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، الكهرباء والطاقة المتجددة، مديرية العمل، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مديرية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مديرية التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأزهر الشريف، الكنيسة المصرية، المجلس القومي للمرأة، مديرية الصحة والسكان، هيئة الرعاية الصحية، والتأمين الصحي الشامل.

كما تناول الاجتماع عرض الخدمات المقترح تقديمها خلال المبادرة منها، تفعيل السيارات المتنقلة لخدمات التوثيق التابعة للشهر العقاري، تفعيل منافذ وشوارد ثابتة ومتحركة، وفتح منافذ في المدارس في القرى الأكثر احتياجًا لبيع كافة المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق، فضلًا عن معارض "أهلًا مدارس"، حيث أن المبادرة تضم عدة مبادرات منها، مبادرة 100مليون شجرة، خدمتك في قريتك، خلفتك مسئوليتك، 100يوم صحة، وجلسات استماع للمواطنين.

وأشار أكرم، إلى أنه سيتم بدء انطلاق المبادرة بمحافظة الإسماعيلية من أمام ديوان عام المحافظة بالشارع التجاري بمسيرة شبابية تضم مديريتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم وعرض فني لقصر ثقافة الاسماعيلية. كما تضم المبادرة اصطفاف سيارات تقديم الخدمات الجماهيرية من قِبل مديرية الصحة، مكتبة مصر العامة، قصر الثقافة، مصلحة الشهر العقاري، الأحوال المدنية، المراكز التكنولوجية، الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، هيئة البريد، مديرية التموين، الهلال الأحمر وفرق الإغاثة، وسيارات تقديم الخدمة للبنوك.

وأكد أكرم، أن المبادرة الرئاسية "بداية" تعد انعكاسًا لرؤية القيادة السياسية نحو بناء مجتمع متقدم ومتكامل هدفه الأول تنمية الإنسان، ونتاجًا للعمل الجماعي المشترك من قِبَل كل وزارات وجهات الدولة المصرية وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن البرامج التنموية المستدامة تشمل كافة مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل وخدمات متكاملة بدعم من الأزهر والأوقاف والكنيسة، لتعظيم الفائدة التي تعود على المواطن وصولًا إلى التنمية البشرية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.

وشدد أكرم، على كل الأجهزة التنفيذية بتوحيد الجهود وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المبادرة وتسخير كل الإمكانيات المتاحة وإعداد خطط عمل متكاملة بين كل القطاعات، وفقًا لجداول زمنية محددة لتفعيل أهداف المبادرة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة لمواطني محافظة الإسماعيلية، مؤكدًا على حرصه التام على المتابعة لآليات تنفيذ تلك المبادرة لتعزيز فعاليتها كونها تشمل محاور التنمية البشرية المستدامة لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه، ثمَّن أكرم كال المبادرات الرئاسية والتي تستهدف في المقام الأول بناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.

وتهدف المبادرة إلى دعم محاور التنمية البشرية المختلفة بالتعاون مع جميع الجهات الشريكة من أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. كما تسعى المبادرة لإحداث طفرة يشعر بها المواطن المصري بشكل عاجل ومباشر من خلال تنفيذ برامج وتقديم خدمات مؤثرة وسريعة.