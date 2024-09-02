محافظ أسيوط يفاجئ مستشفى الإيمان للاطمئنان على الخدمات وتوافر الأدوية

أسيوط -هيثم البدرى

واصل اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط ،جولاته الميدانية المفاجئة، على المنشآت الصحية، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمترددين ومدى انتظام سير الأعمال حيث فاجأ مستشفى الايمان العام للتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريض، ومدى توافر مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية وتلبية كافة الاحتياجات وتقديم كافة سبل الدعم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالنهوض بالمنظومة الصحية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، رافقه خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة.

شملت جولة محافظ أسيوط بالمستشفى، تفقد قسم الاستقبال والطوارئ، حيث التقى عددًا من الحالات المترددة من المرضى وذويهم وناقشهم حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، وتابع من خلال قسم الاستقبال عدد الحالات التي ترددت على المستشفى منذ بدء اليوم كما تفقد قسم الملاحظة الرجالي، والعناية المركزة، وقسم الاطفال ووحدة الطفال المبتسرين التي تضم 20 حضانة واطمئن على تقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة.

وخلال الجولة استمع المحافظ، إلى شرح من مدير المستشفى عن الخدمات الطبية في كافة الأقسام وعدد المترددين عليها ومواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم كما اطلع على مدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة الاقسام واطمئن على توافرها موجهاً مدير المستشفى بإصلاح المصاعد المعطلة للعمل على راحة المرضى.

وأكد أبوالنصر ،استمرار المتابعة الميدانية، والجولات التفقدية المفاجئة لجميع المنشآت الصحية بالمحافظة في أوقات مختلفة للتأكد من مدى جاهزيتها ومستوى الخدمات الصحية المقدمة بها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالنهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في مجال الرعاية العلاجية والطبية.



جولات محافظ أسيوط علي المستشفيات



محافظ أسيوط يفاجئ مستشفي الإيمان







