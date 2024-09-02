فلسطينية تحرص على تطعيم أبنائها ضد شلل الأطفال فى غزة.. فيديو

كتبت ـ أمل علام

ننشر فيديو لسيدة فلسطينية تدعى وفاء عبد الهادى من دير البلح فى قطاع غزة، تعبر عن حرصها وسعادتها بتطعيم أطفالها ضد شلل الأطفال، حيث بدأت منظمة الصحة العالمية رسميا حملة التطعيم ضد شلل الاطفال فى غزة بدءا من يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر، حيث عاد شلل الأطفال من جديد بسبب الحرب، بعد اختفائه منذ 25 عاما، وكان الفيروس متفشيا فقط فى أفغانستان وباكستان.



وفاء عبد الهادى من غزة سعيدة بتطعيم أطفالها

وهذا ما دعا منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع اليونيسف، والأمم المتحدة، للتصدى للفيروس من خلال إطلاق حملتين للتطعيم داخل قطاع غزة تبدآن اليوم وتستمران لمدة 3 أيام متتالية فى كل حملة، وقد تم توصيل اللقاحات وصناديق التبريد الى غزة وتدريب العاملين الصحيين لضمان تطعيم جميع الأطفال المعرضين للخطر هناك.

من جانبها، قالت الدكتورة حنان حسن بلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية في شرق المتوسط، بمناسبة البدء في تطعيم الأطفال في غزة ضد شلل الأطفال، إن الآباء في غزة مثل الآباء في أي مكان على استعداد لبذل ما في وسعهم لإنقاذ أطفالهم من الأذى، وعزيمتهم مصدر إلهام لنا لضمان حصول كل طفل على الحماية التي يستحقها."

وأضافت، إن المنظمة تقوم بحملات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة بهدف الوصول إلى 640 ألف طفل ولحماية هؤلاء الصغار، نحتاج إلى تغطية بنسبة 90% على الأقل، ولا غنى عن الوقف الإنساني الدائم للصراع، مضيفة، جزيل الشكر لجميع الأطراف التي تضمن سلامة العاملين الصحيين والأطفال والعائلات في هذه الأوقات العصيبة."