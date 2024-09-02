ضبط مخزن سلع غذائية غير مرخص في شمال سيناء وحملات مكثفة لمراقبة الأسواق

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت مديرية تموين شمال سيناء، تنفيذ حملة تموينية مشتركة بقيادة رأفت العبد، مدير المديرية، بمشاركة رئيس قسم مباحث التموين، وبالتعاون مع مديرية الصحة وهيئة سلامة الغذاء.

استهدفت الحملة ضبط المخالفات التموينية، وأسفرت عن اكتشاف مخزن غير مرخص للسلع الغذائية يحتوي على كميات كبيرة من الدقيق الأبيض الفاخر الحر والسلع الغذائية الأخرى بدون فواتير أو مصدر معلوم وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

تم ضبط 13,250 كرتونة من السلع الغذائية، بالإضافة إلى 5,700 جوال دقيق فاخر بوزن 25 كجم لكل جوال، وقد تم التحفظ على المضبوطات وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في سياق متصل، واصلت مديرية التموين تكثيف حملاتها للسيطرة على الأسواق من خلال حملة تموينية بإدارة تموين الشيخ زويد، استهدفت الحملة المرور على الأسواق والمحلات التجارية والسوبر ماركت، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر آخر لعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

كما نفذت الأجهزة الرقابية بالمديرية بالتعاون مع إدارة تموين العريش وقسم مباحث التموين حملة لمتابعة المخابز البلدية بمدينة العريش، للتحقق من أرصدة الدقيق والالتزام بالأوزان والمواصفات، أسفرت الحملة عن تحرير 10 تقارير مخالفات تتعلق بالأوزان والتصرفات غير القانونية.

تأتي هذه الحملات ضمن جهود مديرية التموين لضبط الأسواق وضمان توفير السلع الغذائية للمواطنين بجودة ومواصفات مطابقة للمعايير الصحية، مع استمرار تنفيذ الحملات على مستوى المحافظة للحد من المخالفات التموينية.