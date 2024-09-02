ضبط شركة تنصب على راغبي العمل في الجيزة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

نجحت الداخلية في ضبط شركة بالجيزة لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال بكافة أشكالها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (شخصين) بإنشاء شركة "بدون ترخيص"، كائنة بمحافظة الجيزة، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج والإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب راغبى السفر للعمل بالخارج للنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف مقر الشركة المشار إليها.. وضبط مالكيها.. وعثر بحوزتهما على (عدد من جوازات السفر خاصية بالمواطنين - عدد من العقود للعمل بالخارج – جهازى "لاب توب، تابلت" يحتويان على أدلة تُشير إلى نشاطهما الإجرامي - مبلغ مالى "من متحصلات التعامل مع راغبى العمل بالخارج"- مجموعة من الإعلانات المُعدة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.