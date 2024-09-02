صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى ضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار بغزة

الكويت (أ ش أ)

أبرزت الصحف الكويتية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والأمير محمد بن سلمان ضرورة التوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد.

وفي صحيفة (الأنباء) وتحت عنوان "السيسي وولي العهد السعودي يتوافقان على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة " ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء جرى خلاله التأكيد على قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين.

وفي صحيفتي (الرأي) و(الوطن) وبعنوان "محمد بن سلمان: توحيد الجهود لوقف العدوان الإسرائيلي" أشارت الصحيفتان إلى أن ولي العهد السعودي تناول هاتفيا، مع كل من الرئيس السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.. وأن الرئيس السيسي وولي العهد السعودي أكدا ضرورة بذل كل الجهود عربيا وإسلاميا لوقف أعمال التصعيد ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.