اليوم السابع
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الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من ولى العهد السعودى ويؤكدان قوة العلاقات بين البلدين

الأحد، 01 سبتمبر 2024 05:34 م
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا هاتفيا من ولى العهد السعودى ويؤكدان قوة العلاقات بين البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، حيث تم تأكيد قوة العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين الشقيقين،  والتباحث بشأن الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تؤثر على الأمن والسلم الإقليميين.

وتم التوافق على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة ووقف التصعيد في الضفة الغربية، بما يسهم في عدم توسع دائرة الصراع، ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.







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مصر والسعودية

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