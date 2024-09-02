رياضة كفر الشيخ: تخصيص يومين أسبوعيا للكشف الطبى على لاعبى المحافظة

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تخصيص يومين أسبوعياً لعمل فحص طبي وإعداد سجلات طبية للاعبي الفرق الرياضية والأكاديميات على مستوى المحافظة بمقر وحدة الطب الرياضي، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورعاية اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه في إطار توجيهات وزير الشباب والرياضة بضرورة إجراء الكشف الطبي على اللاعبين بالهيئات التابعة للاطمئنان على صحتهم في مختلف اللعبات الرياضية وصلاحية ممارستهم للنشاط الرياضي، تم تخصيص يومين أسبوعيا ً لعمل الفحص ويتضمن، "كشف باطنة، كشف قلب، رسم قلب عادى ، تحليل صورة دم كاملة، تحليل سكر عشوائي موجات فوق صوتية على عضلة القلب "ايكو" بمقابل مادى"، مستهدفين 3000 حالة فحص طبي .

من جانبه أشار عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، أن الأندية الرياضية أعدت سجلاً خاص بكل لاعب ينتمي لفريق اللعبة بكافة قياسات اللاعب ويضاف إليه نتائج الفحص الطبي من فحص ورسم للقلب علاوة على إجراء كل التحاليل الطبية والقياسات البدنية من طول ووزن وتقييم للقوى العضلية للتأكد من سلامة كل الممارسين للرياضة بالهيئات التابعة.