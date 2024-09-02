رصف طريق مجمع الخدمات بقرية بنى إبراهيم بأبنوب فى أسيوط.. صور

أسيوط -هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إن أعمال الرصف والتطوير مستمرة بمركز أبنوب ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق حيث يتم تنفيذ أعمال الرصف بقرية بني إبراهيم لتحسين الطرق الداخلية وتسهيل النقل والانتقال وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان وفقاً للاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة لافتاً إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة القطاعات وهو ما يظهر جلياً فيما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وخاصة مشروعات البنية الأساسية والرصف بالقرى والمراكز تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط، إلى استمرار تنفيذ مشروعات رصف الطرق بالمراكز والأحياء والقرى لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وتغيير واقعهم إلى الأفضل والارتقاء بمستوى كافة الخدمات المقدمة لهم لافتاً إلى ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية وشركات المرافق لتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذه الأعمال مشدداً على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الرصف التي يتم تنفيذها لضمان سير العمل والالتزام بالجداول الزمنية المقررة مع مراعاة تطبيق معايير الجودة والمواصفات الفنية.

وأوضح خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب، إنه جاري تنفيذ أعمال الرصف بالوحدة المحلية لقرية بني إبراهيم بداية من مجمع الخدمات وصولاً بنقطة شرطة بني إبراهيم، تحت اشراف علاء محمود رئيس القرية، وذلك وفقًا للخطة الموضوعة لتحسين حالة الطرق بالمركز.



ولفت رئيس مدينة أبنوب، إلى الاشراف المباشر لمراحل الرصف أولاً بأول تنفيذاً لتعليمات محافظ أسيوط الذي شدد على المتابعة الدورية لأعمال التنفيذ والانتهاء من تلك الأعمال في أسرع وقت ممكن وطبقاً للمواصفات والمعايير المقررة مؤكداً على رصف باقي الطرق بنطاق المركز تباعاً ضمن خطة المحافظة لتطوير ورصف الطرق وتحسين حالتها ورفع كفائتها لتسهيل الحركة والإنتقال وتقديم خدمة أفضل للمواطنين.





استمرار الرصف بأسيوط