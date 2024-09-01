رصف عدد من شوارع حى شرق أسيوط ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وصيانة الطرق

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه جاري رصف عدداً من الشوارع بحي شرق مدينة أسيوط ضمن خطة المحافظة للتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين حالتها لتسهيل الحركة والانتقال وذلك في ضوء توجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي للنهوض بالبنية التحتية والأساسية ولا سيما تطوير شبكات الطرق الداخلية والمحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

وأكد محافظ أسيوط، حرص المحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكافة القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم منوهاً إلى أن أعمال رفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء الحركة وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم موجهاً رؤساء المراكز والأحياء بمتابعة كافة الأعمال التي تتم بصفة دورية ميدانياً للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف بالشوارع المدرجة وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

و أوضح أحمد ثابت رئيس حي شرق مدينة أسيوط ،إنه جاري رصف بعض الشوارع بنطاق منطقة شارع رياض حيث يجري رصف شارع مكرم الله والمنقبادي والشوارع المتفرعة منهما بعد استكمال أعمال البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي وتليفونات وذلك في إطار خطة الحي الموضوعة لأعمال التجميل والتطوير والتي يتم تنفيذها وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة وطبقاً للجداول الزمنية المقررة مؤكداً على متابعته المستمرة لمراحل العمل للتسهيل على المارة والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتاً إلى نواب رئيس الحي بمتابعة الأعمال للتأكد من مراعاة شروط ومواصفات الجودة والانتهاء منها في مواعيدها المحددة وتكليف مسئولي المتابعة وفرق الاشغالات بالحي بالتنبيه على المواطنين بعدم رش المياه بالشوارع أو غسيل السيارات للحفاظ على الاسفلت الجديد وتحرير محاضر للمخالفين.