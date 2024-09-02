رئيس جامعة بنها يفتتح فندق الجامعة يضم 40 غرفة استعدادا للعام الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وتطوير منشآت الجامعة والسير على خطى المشروعات الحيوية لتحقيق الاستدامة وتعظيم موارد الجامعة.

جاء ذلك خلال افتتاح الجيزاوي، فندق جامعة بنها، وذلك استعدادا لاستقبال الطلاب الوافدين والزائرين خلال العام الدراسي القادم، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة جيهان عبد الهادى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور سيد عبد الونيس المشرف العام على المدن الجامعية، والدكتور أشرف عواد المشرف على المدينة الجامعية ببنها، ورفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الادارية، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية.

واطمأن رئيس الجامعة على مستوى الخدمة التي تقدم للطلاب الوافدين وجاهزية المبني لاستقبال الزائرين والوافدين بالجامعة، بالإضافة إلى التأكد من مستوى النظافة بغرف الإقامة، مشيرا الى أن فندق جامعة بنها تم رفع كفاءته وتجديده ويحتوي على 40 غرفة كل غرفة تحتوي على سريرين بإجمالي 80 فرد.

ومن جانبه أشار الدكتور تامر سمير إلى أن قطاع المدن الجامعية حريص على العمل على راحة الطلاب وذلك من خلال تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية أو فندق جامعة بنها.