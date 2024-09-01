رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات معرض «فنون وأنامل» للطلاب الموهوبين.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، فعاليات معرض «فنون وأنامل» للأعمال الميزة لطلاب ورشة ميكسد ميديا وكولاج بمركز الموهوبين بالجامعة، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى نصر مديرة مركز الموهوبين والمبدعين بالجامعة، والدكتور مراد درويش مدرس بكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان، والدكتور أحمد عبد السلام نائب مدير مركز الموهوبين والمبدعين بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكد رئيس الجامعة، على أن المعرض يأتي دعما للنشاط الفني للموهوبين لأبناء جامعة بنها، بهدف دعم الابتكار من أجل إعداد أجيال متميزة قادرة على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل هذا الوطن، بالإضافة إلى اكتشاف أصحاب المواهب ورعايتهم والاهتمام بصقل مواهبهم، انطلاقًا من دور الجامعة في نشر الوعي الثقافي والنهوض بالمستوى الفكري لدى الطلاب وفتح المسارات الإبداعية أمامهم في المجالات المختلفة وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، مشيرا إلى أهمية تحفيز الطلاب على تنمية مواهبهم وإبداعاتهم من خلال أعمال فنية وتصورات مبتكرة يمكن طرحها للمجتمع المحلي بأسعار مناسبة واستثمار جهود أبنائنا الطلاب من أجل استمرار وزيادة الدعم الموجه لأبنائنا الطلاب، وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشاد "الجيزاوى"، بإبداعات الطلاب المشاركين في المعرض والأعمال الفنية التي تم عرضها، والتي تعكس وتبرز ما يتمتع به طلاب الجامعة من مواهب متعددة إلى جانب العملية التعليمية.

من جانبه، أشار الدكتور تامر سمير، إلى حرص إدارة الجامعة على دعم وتشجيع مختلف الأنشطة الطلابية والرياضية، وتقديم كافة أوجه الدعم للطلاب المبتكرين والموهوبين في مختلف المجالات، وتوفير بيئة حاضنة ومُحفزة للإبداع والابتكار .

وأضافت الدكتورة منى نصر، أنه تم تدريب الطلاب خلال العديد من المنح المقدمة من المركز على أيدي مجموعة من الأساتذة المتخصصين، مشيرة إلى أن المعرض تضمن عدد من اللوحات الفنية المتميزة.



تفقد المعروضات بالمعرض



افتتاح معرض رعاية الموهوبين



خلال افتتاح المعرض