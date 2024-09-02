حملة مكبرة للنظافة والتجميل بحى غرب المنصورة.. صور

الدقهلية - سارة الباز

أعلن أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، اليوم الإثنين، عن قيام حملة مكبرة للنظافة، ورفع المخلفات، والتراكمات، والأتربة بنطاق المنطقة المركزية، بالتنسيق مع رئاسة حي شرق المنصورة، ومركز ومدينة المنصورة، والتي تم انطلاقها، اليوم، ومهمتها رفع كفاءة النظافة بالميادين، والشوارع الرئيسية، والفرعية، وتحسين الإضاءة، ودعم المساحات الخضراء بالجزر الوسطى بالميادين، والمناطق الحيوية بنطاق المنطقة المركزية، وذلك؛ لتظهر الدقهلية بالمظهر اللائق بها، ولمواطنيها.

وتابع رئيس الحي الأعمال اليومية لرفع مخلفات القمامة من جميع القطاعات بنطاق حي غرب، ومنها شارع الجيش، والجمهورية، والمشاية السفلية، والثانوية، والترعة، وامتداد شارع جيهان، ومنطقة الجلاء، ومستشفى الصدر، والنخلة، وبورسعيد وآداب، ومنطقة الجامعة، وعبد السلام عارف، وكوبري المرور، وكوبري سندوب، وشارع العبور ، ومنطقة سندوب، كما تابع غسيل ودهان الأرصفة، والبردورات بمنطقة المشاية السفلية ابتداءا من مسجد الصديق، وصولا إلى كوبري الجامعة، وترميم، ورص بردورات الجزيرة الوسطى بميدان مشعل تحت إشراف المتولي محمود، مدير الورشة الصناعية.

وأضاف بأنه قد تم رفع المخلفات وري المسطحات الخضراء بحديقة شجرة الدر، وحدائق شارع الجيش، ورفع ناتج أعمال القص بمحيط مستشفى المنصورة الدولي، ومدرسة الفردوس الإعدادية بنين، وتقليم، وتهذيب الأشجار بمحيط المدرسة الفرنسية بشارع الجيش تحت إشراف إبراهيم حمزة، مدير الحدائق.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بشأن ضرورة تلبية مطالب، واحتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفي مقدمتها خدمات النظافة، وتجميل الشوارع، والميادين، وتحسين الصورة البصرية للمواطنين تحت إشراف نواب رئيس حب غرب، وبالتنسيق مع المهندس خالد جلال، مدير عام المركبات بمحافظة الدقهلية، ومحمد حمص، مدير المخلفات الصلبة، وأحمد حمدي، رئيس جهاز النظافة والتجميل بمحافظة الدقهلية.



جانب من الحملة المكبرة للنظافة والتجميل بغرب المنصورة