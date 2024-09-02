إزالة 37 حالة تعد على أملاك الدولة فى التل الكبير والقصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 23 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

وشهد يوما الأحد والإثنين تنفيذ 37 حالة إزالة لتعدِّيات على أراضي الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23، والتي نُفذت بنطاق مركزي التل الكبير والقصاصين وتحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيسا مركزي التل الكبير والقصاصين وقوات إنفاذ القانون.

وكانت الإزالات أمس بمركز ومدينة التل الكبير عبارة عن إزالة حالة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على أراضي أملاك الدولة بولاية الأوقاف على مساحة 120م عبارة عن أسوار ومباني غير مأهولة بالسكان.

وإزالة حالة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة على مساحة 150م عبارة عن أسوار ومباني غير مأهولة بالسكان.

أيضًا تم إزالة 11 حالة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على أراضي أملاك خاصة على مساحة 443م عبارة عن أسوار ومباني غير مأهولة بالسكان.

بينما كانت الإزالات اليوم بمركز ومدينة القصاصين عبارة عن 24 حالة تعدٍّ بالبناء بدون ترخيص على أراضي أملاك خاصة على مساحة 3040م، عبارة عن أسوار ومباني غير مأهولة بالسكان.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

الموجة 23 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الماضي، والمرحلة الثانية في الفترة من 3حتى 23 أغسطس، بينما يجري تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.