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تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. أماكن الحصول على الخدمات وموعد تسجيل الرغبات

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 10:02 ص
تنسيق الدبلومات الفنية 2024.. أماكن الحصول على الخدمات وموعد تسجيل الرغبات موقع التنسيق الإلكترونى
محمد صبحى

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قرر مكتب التنسيق فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 حتى يوم الخميس الموافق 12/9/2024

وأوضح مكتب التنسيق، أن مواعيد إدخال الرغبات عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات.

• يتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة.

• ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاح لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

وأوضح مكتب التنسيق أنه ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً أخر يوم في المرحلة.

ولفت مكتب التنسيق إلى أن أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني:

•  معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة .

•  الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الانترنت.







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