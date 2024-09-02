تعرف على مشروعات مياه الشرب والصرف بساقتلة وأخميم فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تشهد محافظة سوهاج تحول كبير في مشروعات البنية التحتية وخاصة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المراكز، وفى مقدمتها مركزى أخميم وساقلتة، حيث يتم تطبيق الأنظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات.

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات حول مشروعات مياه الشرب والصرف بمركزى أخميم وساقلتة لخدمة المواطنين من خلال اهتمام الدولة بالمشروعات.

1 – اسم المشروع محطة مياه نيده السطحية المرشحة بمركز أخميم.

2 - طاقتها التصميمية 68 ألف متر مكعب لكل يوم.

3 – اسم المشروع محطة معالجة صرف صحى ساقلتة.

4 - تبلغ طاقتها التصميمية 45 ألف متر مكعب لكل يوم.

5 - المشروع على مساحة 32 فدانا.

6 - المشروع يخدم ما يقرب من 300 ألف نسمة بمدينة ساقلتة وقراها.

7 - محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بقرية نيده.

8 - يشمل مشروع صرف صحى نيدة محطة رفع رئيسية وحطة فرعية وشبكات انحدار بطول 34 كم وخط طرد بطول 8.5 كم.

9 - بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 90% تقريبا.

10 بتكلفة تبلغ 200 مليون جنيه لتخدم 45 ألف نسمة بقرية نيده بمركز أخميم.



أحد المعدات داخل المحطة



أحواض عملاقة للصرف



أقسام المحطة من الداخل



المحطة بقرية نيده



متابعة اعمال المحابس



مشروع ضمن جهود الدولة