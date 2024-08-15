محافظ سوهاج يوافق على تطوير الكورنيش الغربى فى اجتماع هيئة تنشيط السياحة

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع مجلس إدارة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، بحضور النائب خالد أبو الوفا رئيس الغرفة التجارية وعضو مجلس الشيوخ، وأسامة المصري مدير عام السياحة بديوان عام المحافظة، وأشرف عكاشة مدير عام آثار سوهاج، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان، ومحمود فتحي مدير مكتب الهيئة المصرية لتنشيط السياحة، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وهلال زكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وإبراهيم كامل أحمد مدير مكتب وزارة السياحة، والدكتور هيثم علي مدكور وكيل كلية الآثار بسوهاج.

وبدأ محافظ سوهاج الاجتماع بالترحيب بأعضاء الهيئة، واستعرض الاجتماع جدول أعمال المجلس، وقد وافق المجلس على تطوير المرسى الغربي بكورنيش النيل بمدينة سوهاج، بطول 140 متر، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومديرية الإسكان، كما وافق على تطوير المسرح الروماني بمدينة ناصر، والانتهاء من التطوير خلال شهر، وقرر المحافظ تشكيل لجنة من الإسكان، والغرفة التجارية، وإدارة السياحة بالمحافظة، والشئون المالية والإدارية، وحي شرق، لبحث استغلال مركب رمسيس 2 التابع للمحافظة، والعرض خلال أسبوع .



ووافق المجلس أيضا على تأجير البازارات بالحديقة المتحفية بمدينة ناصر، على أن تقوم لجنة التثمين بتقدير القيمة الإيجارية لتلك البازارات، وناقش الاجتماع إمكانية استغلال جزيرة قرمان واستثمارها بشكل عالمي، كمقصد سياحي وفندقي وترفيهي، وإنشاء ملاعب رياضية، طبقا لخطة الدولة .



ووجه المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة وكيل كلية الآثار، والوحدة المحلية لمركز أخميم، ومديرية الإسكان، لتنفيذ الخطة المقدمة من كلية الآثار لوضع سوهاج على الخريطة السياحية في موعد زمني لا يتجاوز 40 يوم، والعرض أسبوعيا بنتائج التغيير، كما وجه أيضا بمخاطبة وزارة السياحة لطرح المخيم السياحي بحي الكوثر للايجار، والعمل على بحث مشروع تطوير الهوية البصرية لمحافظة سوهاج، وسبل تمويل المشروع .