اليوم السابع
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انقطاع المياه بمدينة جرجا فى سوهاج لتطهير محطة التوسعات

الإثنين، 02 سبتمبر 2024 01:36 م
انقطاع المياه بمدينة جرجا فى سوهاج لتطهير محطة التوسعات انقطاع المياه
سوهاج عمرو خلف

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن انقطاع  المياه بالادوار العليا بمدينة جرجا بمركز جرجا  بسوهاج غداً الثلاثاء لمدة 24  ساعة، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه يتم خلال تلك الفترة القيام بأعمال غسيل مروق محطة مياه توسعات جرجا .

وأوضح حسن محمود مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون ارضى أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى وأنه تم تجهيز  سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج تهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.

 







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