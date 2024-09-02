افتتاح معرض أهلا مدارس لبيع جميع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة فى دسوق

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدينة دسوق، افتتاح معرض أهلا مدارس بتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بإقامة معارض (أهلاً مدارس) بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك لعرض وبيع جميع المستلزمات والأدوات المدرسية بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور، تزامناً مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 م.

أكد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، تفعيلاً بمبادرة رئيس الجمهورية واقامة معارض (أهلاً مدارس بالميدان الإبراهيمي، وشارع الجيش وأمام سنترال دسوق أمام البنك الأهلي)، والذي يضم المستلزمات الخاصة بالمدارس من أحذية وشنط وزي مدرسي وكراسات وأقلام وكافة الأدوات المدرسية التي يحتاجها الطلاب.

وأوضح ساطور، أن الهدف من إقامة المعارض تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء دكتور علاء عبد المعطى، محافظ كفر الشيخ، لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، والتصدي لجشع التجار وارتفاع الأسعار وتوفير احتياجات الطلاب من المستلزمات الدراسية بتخفيضات تصل ما بين 20 إلى 30% عن المعروض بالأسواق، مشيراً إلى أنه تلك المعارض تساعد في سد احتياجات الطلاب من المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة عن السوق.



توفير كافة احتياجات الطلاب



معرض أهلا مدارس بدسوق