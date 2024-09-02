آداب عين شمس تطلق 4 برامج بنظام الساعات المعتمدة.. اعرف شروط التقدم

كتب محمود راغب

يبحث الطلاب عن البرامج الخاصة فى الكليات وفرص التوظيف لكل برنامج ، وفى هذا الإطار تقدم جامعة عين شمس وكليتها مجموعة متميزة من البرامج الجديدة وبرامج الساعات المعتمدة.

وتقدم كلية الآداب بجامعة عين شمس تقدم 4 برامج دراسية جديدة بمصروفات وتتضمن:

برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية ( جيوماتكس ) :

ويهدف البرنامج إلى إعداد أخصائي متميز وذي كفاءة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية وتحليل الصور الفضائية والأعمال المساحية من خلال التدريب علي أحدث البرمجيات المتخصصة والأجهزة المساحية.

كما يتمتع خريجو البرنامج بالعديد من فرص العمل فى مجالات: أخصائى المساحة فى الهيئة المصرية العامة للمساحة و شركات القطاع الخاص اخصائى نظم معلومات جغرافية واستشعار عن بعد فى وحدات نظم المعلومات الجغرافية فى الهيئات والوزارات الحكومية وشركات القطاع الخاص، اخصائي تحليلات وبرمجة مكانية.

برنامج اللغة الهندية :

يهدف البرنامج إلى دراسة وتعلم اللغة الهندية في مستويات القراءة والكتابة والترجمة بأنواعها في المجالات المختلفة. بالإضافة إلى دراسة اللغة الأردية (كلغة مساعدة) لتعزيز تعلم اللغة الهندية.

ويتولى أساتذة هنود متخصصون حاصلون على درجة الدكتوراة ويعملون في المركز الثقافي الهندي، التابع للسفارة الهندية في مصر، التدريس في البرنامج، مما يساهم في توفير المجال لممارسة اللغة على مستوى الاستماع والمحادثة، وبالتالي المساهمة في رفع مستوى خريجي البرنامج.

كما يمنح البرنامج الفرصة للطلاب للتدريب الصيفي في المؤسسات الصحفية ومراكز الترجمة المختلفة، والشركات الهندية الكبرى في مصر.

برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية :

يتيح البرنامج لدارسيه دراسة بنية المجتمع الإسرائيلي وفهم عمق المجتمع وإعداد باحثين لديهم القدرة علي وضع دراسات تحليلية شاملة لكل مرحلة مستجدة من خلال الترجمة والتحليل وتصنيف المعلومات واعداد محللين قادرين على تقديم تحليل نقدي للأفكار المتعلقة بالمجتمع الإسرائيلي ووضع رؤي استشرافية ودراسات مستقبلية.

كما يتمتع خريجي البرنامج بالعديد من فرص العمل فى المؤسسات الحكومية المعنية بالشأن الإسرائيلي ومراكز البحوث والسلك الدبلوماسي والصحافة.

برنامج الدراسات الإنجليزية البينية :

ويتمتع خريجي البرنامج بالعديد من فرص العمل فى المجالات المختلفة مثل: الاعلام و الارشاد السياحي والتنمية البشرية والفنون المرئية وفن الضيافة.