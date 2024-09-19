اليوم السابع
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وزارة التعليم تتيح التقدم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 22 سبتمبر

الخميس، 19 سبتمبر 2024 11:19 ص
وزارة التعليم تتيح التقدم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى 22 سبتمبر فتح باب التقدم لوظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية
كتب محمود طه حسين

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بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للكوادر المتميزة من المعلمين والإداريين للالتحاق بفريق عمل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك خلال الفترة من 18 سبتمبر الجارى حتى 22 سبتمبر من نفس الشهر، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن هناك مميزات للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، من بينها العمل في بيئة تعليمية حديثة تقوم على التطوير المستمر والشامل، وتدريب تقني مستمر عالي الجودة على أيدي خبراء معتمدين، فضلا عن فرص الحصول على خبرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء.

وأكدت الوزارة، على أنه سيتم التواصل مع المتقدمين عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد المقابلات الشخصية، والتي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

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