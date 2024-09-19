ورشة عمل بجامعة المنوفية عن سبل التعاون وفرص التدريب ضمن مبادرة بداية

المنوفية - محمد فتحى

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة المنوفية بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ورشة عمل تحت عنوان "التغيرات المناخية تحديات وفرص فى ظل آلية تعديل حدود الكربون CBAM"، تحت إشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتور خالد حسن صوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ووفد الهيئة وعدد كبير من عمداء ووكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

وأشار الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة إلى أن ورشة العمل تأتي ضمن مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وفى إطار جهود الجامعة لتحقيق الاستدامة البيئية وتوطين مفاهيمها لدى طلاب الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أهمية هذه المبادرة الرئاسية، مشيراً إلى أنها تأتى فى إطار اهتمام الدولة بالتنمية البشرية الشاملة، وتحقيق رؤية مصر 2030، موضحا أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان وتهدف إلى خلق طريق للمواطن المصرى نحو التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية من أجل تقديم مواطن واعٍ متعلم، متمكن، قادر، ومثقفٍ قادر علي النهوض بالمجتمع.

وأضاف الدكتور صبحى شرف أن ورشة العمل تضمنت شرحا مفصلا عن التغيرات المناخية وتأثيرها على البصمة الكربونية فى كل الظروف والمؤشرات المحيطة، مضيفا أنه تمت مناقشة كيفية التوجه نحو مستقبل مستدام من خلال احدث وسائل العلم في مواجهة التغيرات المناخية وطرق تطبيق المؤشرات البيئية التي من شأنها التحكم وتقليل التلوث والبصمة الكربونية ومعرفة كيفية التعامل الآمن مع كل المستحدثات.

ومن جانبه أكد الدكتور خالد صوفى أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة فى رفع مستوى الوعى العام حول القضايا المناخية والبيئية وعرض المشاريع التى تحقق أهداف الاستدامة البيئية وإطلاق المبادرات الخاصة بها والتعرف على المشاريع التى تتماشى مع رؤية مصر للتغير المناخي 2030.

وأكد خلال كلمتة أهمية دور الجامعة فى تطبيق أهداف التنمية المستدامة وريادة جامعة المنوفية فى مشاريع الاستدامة وتطبيقاتها ومنها إنتاج الهيدروجين الاخضر والاسمدة العضوية وسعى الجامعة لاعتماد تقرير البصمة الكربونية التى اعدته مجموعة متميزه من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

كما قام بعرض الأنشطة المتعددة التى تقوم بها الهيئة بدأ من إصدار المواصفات ودورها المتميز فى خدمة التدريب التى يقدمها مركز التدريب بالهيئة من خلال مركز معتمد يمنح المتدربين شهادة يمكن توثيقة من الخارجية.

واسعرضت الورشة أنشطة إدارة التدريب وتشجيع الهيئة للطلاب من خلال توفير مجموعة من الدورات التدريبية العملية والنظرية لتأهيلهم لسوق العمل.

كما قام المحاضرون بتقديم شرح تفصيلى لمواصفات البصمة الكربونية وتقييم دورة حياة المنتجات التي يتم التعامل معها بشكل يومي ومعرفة التأثير الواضح للملوثات على الماء والغذاء والطاقة وأهمية التوجه نحو وسائل الطاقة النظيفة الجديدة والمتجددة والتوسع بشأنها في البنية التحتية للمؤسسات التعليمية بشكل خاص والدولة بشكل عام.

كما تم عرض شرح مفصل عن آلية تعديل حدود الكربون CBAM وكذلك استعراض نموذج لتقرير البصمة الكربونية وكيفية إعداده.

ضم فريق الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة مهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي ود. ريهام بدر، ود. محمد عبد المنعم عبده. واسلام امين، و فاطمة علي ، وريم السرساوي .