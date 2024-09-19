مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث سيارة على الصحراوى الشرقى بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أخميم حادث انقلاب سيارة أسفر عن وفاة ومصابين، وذلك عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق تم نقل المصابين والجثة للمستشفى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء صبرى صالح عزب، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغًا يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين ومتوفى ، فتم الدفع بالمعدات اللازمة لرفع آثار الحادث وإعادة حركة السير.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، أنه أثناء سير السيارة "ربع نقل" تحت قيادة المدعو حمدي س. ع. ع، 31 سنة، سائق ومقيم في أسيوط، اختلت عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انحرافها وانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة مستقل السيارة المدعو ياسر أ. ع. ح، 50 سنة ، تاجر ومقيم في أسيوط كما أصيب كلاً من قائد السيارة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومستقل السيارة نجل المتوفي المدعو إسماعيل ي. أ. ع، 18 سنة ، تاجر ومقيم بذات العنوان، بكدمات متفرقة بالجسم. تم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

عقب الانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث أفاد قائد السيارة والمصاب بمضمون ما سبق، ونفيا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة والتي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.