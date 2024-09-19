محافظ الجيزة يتفقد شباك تلقى طلبات التصالح بالمركز التكنولوجى فى الواحات

كتبت – مرام محمد

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، المركز التكنولوجي بمركز الواحات البحرية، وذلك ضمن جولته التفقدية لعدد من المرافق والمشروعات الجارى تنفيذها نطاق المركز.

وحرص محافظ الجيزة، على الوقوف بشباك تلقي طلبات التصالح بمخالفات البناء بالمركز التكنولوجي، والتعرف على أبرز المشكلات والمعوقات التي تواجههم، والخطوات التي يتبعها المواطنين داخل المركز ومراحل وخطوات عمل المنظومة بدءًا من الحصول على رقم ترتيب الأدوار ومرورًا بالحصول على شهادة البيانات وتقديم ملفات التصالح.

واطلع محافظ الجيزة من موظفي المركز التكنولوجي على آليات تسهيل الإجراءات على المواطنين وسبل التعامل مع أي معوقات ومدى معرفتهم بالخطوات التنفيذية لتطبيق إجراءات قانون التصالح والحالات التي يشملها القانون والتسهيلات المقدمة به لإنهاء كافة المعوقات القديمة.

يُذكر أن محافظ الجيزة قام بجولة مطولة بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى لافتتاح عدد من المشروعات بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية بالدولة.

واستهل محافظ الجيزة، جولته بافتتاح معهد منديشة الأزهرى بطاقة 26 فصلا دراسيا، والذى ينقسم إلى قاعتين لرياض الأطفال و12 فصلا للمرحلة الابتدائية نظام التعليم المشترك بالإضافة إلى 6 فصول للشهادة الإعدادية و6 فصول للشهادة الثانوية بنات.