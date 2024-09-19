كورنيش النيل فى المنيا متنفس طبيعى بالمجان بعد تطويره على 4 مراحل.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

محافظة المنيا، تعد واحدة من أجمل محافظات مصر لامتلاكها أطول كورنيش على نهر النيل بطول 1823م وبمساحة تصل إلى 66 ألف متر مربع، وبلغت التكلفة الإجمالية لتطويره مؤخرا 35.3 مليون جنيه، وهو المتنفس الطبيعى بمدينة المنيا، على نهر النيل بالمجان، وعقب أعمال التطوير التى شهدها الكورنيش خلال الفترة الماضية، تحول كورنيش النيل إلى قبلة للزائرين من مختلف محافظات مصر، ووفود المحافظة من الدول الأجنبية والعربية.

وشهد كورنيش النيل بالمنيا، أعمال تطوير استغرقت حوالى 5 أعوام، على 4 مراحل، وقد افتتح وزير التنمية المحلية المرحلة الأخيرة من تطوير الكورنيش فى شهر يوليو 2022، والتى أمتدت إلى نادى المنيا الرياضى شمال المدينة، بطول 492 مترا على نهر النيل، بتكلفة إجمالية قدرها 10.5 مليون جنيه.



وهذا التطور الذى شهده كورنيش النيل، جعله جاذبا للأهالى فى فصول العام المختلفة، حيث حرصت المحافظة على توفير سبل الراحة للمواطنين،من خلال المساحات الخضراء و مقاعد عائلية وفردية، وممشى لممارسة الرياضة، وممشى يمتد على طول نهر النيل مباشرة، ودورات مياه، و زراعة الأشجار وتصميم أعمدة الإنارة بشكل جمالى مميز،كذلك تركيب كاميرات المراقبة لضبط الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، ليتحول الكورنيش إلى واجهة حضارية مميزة داخل المحافظة.



وقد ساهم الموقع الجغرافى للكورنيش، ووقوعه على نهر النيل مباشرة، فى جعله وكأنه متحف مفتوح، يطل على نهر النيل والمتحف الأتونى على الضفة الغربية الذى يتم إنشاؤه، كذلك وجود المسرح الرومانى بالضفة الغربية، وحركة المراكب فى نهر النيل، أضفت إليه طابعا جماليا مميزا تحظى به المحافظة، ويكون هذا الكورنيش، أحد أهم إنجازات مبادرة حياة كريمة التى أطلقها رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى.



كورنيش النيل في المنيا



كورنيش النيل في المنيا



كورنيش النيل في المنيا



كورنيش النيل في المنيا



كورنيش النيل في المنيا