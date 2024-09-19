قطع الكهرباء عن 7 مناطق بمدينة بنها غدا 4 ساعات.. تعرف عليها

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية، فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات بنها الجديدة، جهد 66 / 11 ك ف، فصل شامل، وذلك لغسيل تفريع 66 ك.ف وصيانة قطاعات جهد 11 ك.ف، نظرا لارتفاع التلوث على العازلات وقضبان التوزيع، وذلك لمدة 4 ساعات، غدا الجمعة الموافق 20 / 9 / 2024، من الساعة الــ6 صباحا، وحتى الساعة الـ10 صباحا.

وأوضحت مديرية الكهرباء بالقليوبية، أن مغذيات الفصل هى "التأمين الصحى 1 – 2، والمستشفى الجامعى 1 – 2، وكفر الجزار 1 – 2 – 3 – 4، وكفر السرايا 1 – 2 – 3 – 4،و المستشفى التعليمى 1 – 2، وكفر مويس، وبقيرة، وفينور 1 – 2، وكلية التجارة 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6، وشركة المياه والصرف 1 – 2، ووسط البلد 1 – 2 – 3 – 4، والجامعة 1 – 2".

وكشفت، أن الأماكن المتأثرة بالفصل هى "الفيلات - كفر السرايا - وسط البلد – بطا - كفر الجزار - الاستاد فريد ندا مدينه بنها"، وقرية بقيرة، مشيرة إلى أن المديرية تعمل جاهدة على تقليل هذه الانقطاعات قدر الإمكان، وإبلاغ المواطنين بمواعيد الانقطاعات مسبقًا.