قطع الكهرباء عن 7 مناطق بمدينة بنها غدا 4 ساعات.. تعرف عليها

أعلنت مديرية الكهرباء بالقليوبية، فصل التيار الكهربائى عن محطة محولات بنها الجديدة، جهد 66 / 11 ك ف، فصل شامل، وذلك لغسيل تفريع 66 ك.ف وصيانة قطاعات جهد 11 ك.ف، نظرا لارتفاع التلوث على العازلات وقضبان التوزيع، وذلك لمدة 4 ساعات، غدا الجمعة الموافق 20 / 9 / 2024، من الساعة الــ6 صباحا، وحتى الساعة الـ10 صباحا.
وأوضحت مديرية الكهرباء بالقليوبية، أن مغذيات الفصل هى "التأمين الصحى 1 – 2، والمستشفى الجامعى 1 – 2، وكفر الجزار 1 – 2 – 3 – 4، وكفر السرايا 1 – 2 – 3 – 4،و المستشفى التعليمى 1 – 2، وكفر مويس، وبقيرة، وفينور 1 – 2، وكلية التجارة 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6، وشركة المياه والصرف 1 – 2، ووسط البلد 1 – 2 – 3 – 4، والجامعة 1 – 2".
وكشفت، أن الأماكن المتأثرة بالفصل هى "الفيلات - كفر السرايا - وسط البلد – بطا - كفر الجزار - الاستاد فريد ندا مدينه بنها"، وقرية بقيرة، مشيرة إلى أن المديرية تعمل جاهدة على تقليل هذه الانقطاعات قدر الإمكان، وإبلاغ المواطنين بمواعيد الانقطاعات مسبقًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة