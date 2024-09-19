ضبط 5000 زجاجه عصائر ومياه غازية مقلدة بمصنع غير مرخص وتحرير 57 مخالفة تموين بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بضرورة المتابعة المستمرة للأسواق والمحال التجارية والمخازن، والمرور الدوري على المخابز البلدية المدعمة، لضبط ومراقبة الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين وصلاحيتها، و وصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه.

وتنفيذا لتلك التوجيهات قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، والمقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين بالإسماعيلية، بتنفيذ عدة حملات على المخابز البلدية المدعمة، و الأسواق والمحال التجارية والمخازن.

و اشارت شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 5000 زجاجة من العصائر والمياه الغازية، بمصنع غير مرخص بأحد المناطق النائية بمنطقة وادي الملاك دائرة مركز التل الكبير، يقوم بتقليد علامات تجارية لماركات شهيرة بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة بغير وجه حق.

وفيما يخص الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز السياحية، تم تحرير9 محاضر لعدم الاعلان عن الاسعار، محضرين للبيع بأزيد من السعر الرسمي، محضر اوكازيون بدون تصريح، 3 محاضر عدم استخدام لافتة باللغة العربية علي واجهة المحال، محضرين بيع خبز بأزيد من السعر الرسمي، و10 محاضر لعدم حمل شهادة صحية.

وخلال المرور على المخابز البلدية المدعمة، تم تحرير 10 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، 12 محضر عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، 5 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين، محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

ووجه أكرم، بضرورة استمرار أعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة، للأسواق والمحال التجارية والمخازن والمخابز البلدية المدعمة والسياحية والإفرنجية تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.