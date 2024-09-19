ضبط 14 طن مواد غذائية وأسمدة مجهولة المصدر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 14 طن و 255 كيلو مواد غذائية وأسمدة مجهولة المصدر خلال حملات تفتيشية بنطاق مركز أبوحماد.

وقامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بحملة بدائرة مركز أبوحَماد برئاسة أحمد القواشتي مدير عام الإدارة وعبد اللطيف النجار وسعيد الشرقاوى ومحمد عبد السلام مدير مركز المعلومات بالمديرية وهبه على وشيرين عبد الحميد من إدارة الحوكمة بالمديرية وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 16684 جنح أبو حماد لحيازته سلع مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 142 جركن زنة الجركن 25 كيلو حامض فسفوريك والنيتريك بإجمالى كمية 3350 كيلو جرام.

وفي سياق متصل تم ضبط 51 شيكارة أسمدة يوريا مدعمة محظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية زنة الشيكارة 50 كيلو بإجمالي كمية قدرها 2550 كيلو جرام.

كما تم ضبط مخزن مواد غذائية بالمخالفة للترخيص وتم تحرير محضر برقم 16685 جنح أبوحماد مجهول المصدر وتم التحفظ على 75 شيكارة علف حمام بإجمالي كمية قدرها 1875 كيلو جرام.

وتم تحرير محضر رقم 16686 جنح أبوحماد مجهول المصدر، وتم التحفظ على 46 شيكارة دقيق 72% بأحد المخابز السياحية بإجمالي كمية قدرها 2300 كيلو جرام.

وتم تحرير محضر برقم 16687 جنح أبو حماد مجهول المصدر وتم التحفظ على 75 شيكارة مكرونة زنة الواحدة 10 كجم جملة 750 كجم.

وتم ضبط 27 شيكارة علف أغنام زنة الواحدة 40 كجم جملة 1080كجم وتم تحرير محضر برقم 16686 جنح أبو حماد.

وتم التحفظ على 20 جردل شحم سيارات جملة 70 كجم ووتم تحرير محضر رقم 16689جنح أبو حماد.

وتم التحفظ على 80 جركن زيت تروس سعة الواحدة 10 كجم جملة 1280 كجم.

وتم التحفظ على 20 شيكارة علف زنة الواحدة 50 كجم بجملة 1000 كجم وتحرر محضر 16690 جنح أبو حماد.