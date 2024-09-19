زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبارات ناجحة لنوعين من الصواريخ

بيونج يانج (أ ش أ)

أشرف الزعيم الكورى الشمالى، كيم جونج أون، على اختبارات ناجحة لنوعين من الصواريخ - أحدهما مصمم لحمل "رأس حربى تقليدى كبير للغاية" والآخر من المحتمل أن يحمل رأسا حربيا نوويا.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، اليوم الخميس، أن كيم أشرف على إطلاق صاروخ باليستى حديث البناء من طراز هواسونجفو-11-دا-4.5 مزود برأس حربي تقليدي كبير للغاية يبلغ وزنه 4.5 طن وأن الاختبار كان يهدف إلى التحقق من القدرة على ضرب هدف يبلغ مداه 320 كيلومترا بدقة.

وبحسب الوكالة، فقد أشرف كيم على الاختبارات وأمر المسؤولين بتعزيز القدرات العسكرية لبلاده لصد التهديدات التي تقودها الولايات المتحدة.

وبعد الاختبارات، أكد كيم الحاجة إلى الاستمرار في تعزيز القوة النووية واكتساب قدرة هجومية ساحقة في مجال الأسلحة التقليدية أيضا"، موضحا أن كوريا الشمالية لا يمكنها إحباط نوايا أعدائها للغزو إلا عندما تمتلك قوة عسكرية قوية.

