روسيا ترحب بطلب باكستان الانضمام إلى مجموعة بريكس

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أعرب نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفرتشوك، عن ترحيب بلاده بطلب باكستان الانضمام إلى مجموعة دول "بريكس".



وقال أوفرتشوك، في مؤتمر صحفي عقب اجتماعه مع نظيره ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في إسلام آباد، "إننا سعداء بطلب بتقديم باكستان طلب الالتحاق بمجموعة بريكس"، مُعربًَا عن دعم موسكو لهذه الخطوة..بحسب ماأوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وأضاف: "على مدار العام الماضي، شهدنا توسعا كبيرا لبريكس، حيث تظهر دول من جميع أنحاء العالم اهتماما بالانضمام إلى المجموعة"، مُشددا على أن روسيا وباكستان تربطهما علاقات جيدة للغاية.



وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بالوش قد أعلن في وقت سابق أن إسلام آباد تقدمت بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، بعد استعراض نتائج قمة المجموعة الأخيرة في جوهانسبرج.



يُشار إلى أن الخارجية الروسية صرحت سابقًا بأن موسكو باعتبارها رئيسة المجموعة هذا العام مهتمة بانضمام أكبر عدد ممكن من الدول التي تريد الالتحاق بـ"البريكس" إما كأعضاء أو شركاء تربطهم بالمجموعة علاقات شراكة مستدامة.