رشيد تحتضن احتفالات العيد القومى بالبحيرة فى ذكرى الانتصار على حملة فريزر

البحيرة -ناصر جودة

تشهد اليوم مدينة رشيد، انطلاق الاحتفالات بالعيد القومى لمحافظة البحيرة، وإيقاد شعلة العيد القومى بوسط المدينة والذى يوافق ذكرى انتصار أهالى رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام 1807.

ومن المقرر تنظيم احتفالات شعبية بمناسبة العيد القومى لمحافظة البحيرة بمدينة رشيد يتم خلالها بث الأغانى الوطنية وعروض الفنون الشعبية والرياضية، بالإضافة الى تنظيم طابور عرض لسيارات الوحدات المحلية والجهات الحكومية مزينة بالزهور بمصاحبة الموسيقى النحاسية .

ويتضمن برنامج العيد القومى لمحافظة البحيرة إفتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمراكز رشيد وادكو ودمنهور، خاصة محطات الصرف الصحى وافتتاح عدد من المدارس الجديدة بالتزامن مع اقتراب العام الدراسى.

يذكر ان مدينة رشيد قد شهدت خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وذلك من خلال المشروع القومى لتطوير وتنمية مدينة رشيد وذلك لما تتمتع هذه المدينة، من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية حتى تتبوأ مكانتها اللائقة على الخريطة السياحية العالمية وجعلها متحفا مفتوحًا.