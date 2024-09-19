اليوم السابع
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رئيس مجلس الدوما الروسى: يتعين التحقيق فى انفجارات لبنان بشكل شامل

الخميس، 19 سبتمبر 2024 10:51 ص
رئيس مجلس الدوما الروسى: يتعين التحقيق فى انفجارات لبنان بشكل شامل فياتشيسلاف فولودين
موسكو (أ ش أ)

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قال رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين اليوم الخميس، إن انفجارات أجهزة البيجر ومختلف الأجهزة فى لبنان تتطلب تحقيقا شاملا بينما يتعين على الكيانات الدولية وضع تدابير ضد مثل هذه الجرائم.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن فولودين قوله - في منشور عبر قناته على تليجرام -: "وقعت سلسلة من انفجارات الأجهزة المختلفة - أجهزة النداء والهواتف وأجهزة الاتصال اللاسلكية وغيرها من الأدوات - في لبنان، ونتيجة لذلك أصيب أكثر من 3000 شخص وقتل العشرات".. مشيرا إلى أنه "يجب التحقيق في الأحداث التي جرت في لبنان بشكل شامل".

وأضاف أن هذا الهجوم التكنولوجي المتطور المخطط له بعناية قد يسفر عن عواقب وخيمة في جميع أنحاء العالم. ووفقا لأكبر نائب روسي، فإن حقيقة "استخدام الأدوات العادية كأجهزة متفجرة تتطلب تحقيقا مناسبا".

ورأى أن إمكانية الإنتاج الضخم لـ "مثل هذه الأسلحة" ترفع الإرهاب إلى مستوى جديد.. مشددا على أن "هذا تهديد عالمي لجميع البلدان، ​​ويتعين على الكيانات الدولية تطوير تدابير ضد مثل هذه الجرائم. وإلا فلن يشعر أحد بالأمان".







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