اليوم السابع
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رئيس الوزراء يعلن: لن نعود لقطع الكهرباء مرة أخرى

الخميس، 19 سبتمبر 2024 03:21 م
رئيس الوزراء يعلن: لن نعود لقطع الكهرباء مرة أخرى
كتبت هند مختار

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن انقطاع الكهرباء لن يعود مرة اخرى وتم تأمين الشحنات اللازمة لضمان عدم انقطاع التيار مرة أخرى.

وأشار إلى أن الحكومة حددت من 4 إلى 5 مناطق لتنميتها على ساحل البحر الأحمر  وليس منطقة "رأس بناس" فقط ، على غرار صفقة رأس الحكمة .

وأوضح هناك استثمارات مصرية فى السعودية تقدر بـ 5700 شركة مصرية ، فأصبح هناك استثمارات متبادلة وتواجد مصرى فى السعودية مثلما يوجد استثمارات سعودية فى مصر.

وأوضح أن القطاع الخاص السعودى سيدخل فى استثمارات فى مصر ، وهناك اهتمام شديد بزيادة الاستثمارات الفترة المقبلة  .

وأوضح أن الجانب الألمانى خلال زيارة الرئيس الألمانى لمصر، تحدثوا مع المسئولين المصريين عن مشروعات كبيرة بالدولة المصرية، وتوسعات جديدة لمشروعاتهم.

وأوضح أن اللجنة العليا المصرية - الكويتية ناقشت تفعيل استثمارات كويتية فى مصر الفترة المقبلة.

وتقدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث قطارى الزقازيق، موضحا انه تابع ردود الأفعال والتشكك فى مشروعات الدولة فى هذا القطاع، قائلا" هذا المرفق وصل لحالة من التدهور صعبة للغاية لانه لم يكن يصل له الموارد التى تكفى حتى للصيانة".

وتابع فى مؤتمر صحفى ، أن خط الحادث طوله اكثر من 214 كيلو وأبراج التحكم تم تحويلها لابراج كهربائية ويتبقى منهم 4 فقط سيتم تحويلهم قريبا ومنهم البرج الذى شهد الحادث.







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الربط الكهربائى

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