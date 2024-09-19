اليوم السابع
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خلال اتصال هاتفى مع نبيه برى.. ماكرون يؤكد موقف فرنسا الداعم للبنان

الخميس، 19 سبتمبر 2024 03:14 م
خلال اتصال هاتفى مع نبيه برى.. ماكرون يؤكد موقف فرنسا الداعم للبنان نبيه برى
بيروت (أ ش أ)

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تلقى رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى اليوم الخميس، إتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قدم خلاله التعازى فى الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الاسرائيلى على لبنان أمس وأمس الأول، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى .

وجدد ماكرون في خلال الاتصال لرئيس المجلس - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية للإعلام اللبنانية - موقف فرنسا المؤازر والداعم لتجاوز الأوضاع الراهنه التي يمر بها لبنان .

بدوره، الرئيس بري شكر للرئيس الفرنسي إتصاله و"مشاطرته اللبنانيين أوجاعهم"، مقدما للرئيس الفرنسي شرحا حول "تفاصيل الجريمة التي إرتكبتها إسرائيل في حق لبنان، كل لبنان وطالت الآلاف من اللبنانيين على نحو غير مسبوق في التاريخ وهي تشكل جريمة حرب موصوفة"، متمنيا "دعم فرنسا لموقف لبنان في الأمم المتحدة " .

وجدد رئيس المجلس تأكيد ضرورة أن يبادر المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة وعلى لبنان قبل فوات الآوان"، مقدرا "الدور الفرنسي الداعم للبنان في مختلف الحقبات لا سيما في المرحلة الراهنة .
 







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