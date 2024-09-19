اليوم السابع
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حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلاه جراء تفجير أجهزة الاتصالات إلى 25 شخصا

الخميس، 19 سبتمبر 2024 01:12 م
حزب الله يعلن ارتفاع عدد قتلاه جراء تفجير أجهزة الاتصالات إلى 25 شخصا عناصر من حزب الله وقوات الاحتلال
كتب سمير حسنى

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أعلن حزب الله ارتفاع عدد القتلى بين عناصره جراء تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية في لبنان إلى 25.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيل تترقب ردا انتقاميا من "حزب الله" على الهجومين اللذين استهدفا الأجهزة اللاسلكية، التى يستخدمها أعضاؤه، وأسفرا عن مقتل وإصابة مئات الأشخاص، خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد أن تعهد الحزب بأن تدفع إسرائيل ثمنا غاليا.

وذكرت أن إسرائيل حركت الفرقة الـ 98 التى تقاتل فى قطاع غزة إلى الحدود الشمالية.

وكانت شركة تايوانية مصنعة لأجهزة "البيجر" قد كشفت أن منتجات تحمل علامتها التجارية استخدمت في تفجيرات الثلاثاء، في لبنان، ليست حقيقة من صناعتها، ولكن من صناعة شركة "مجرية" تحمل ترخيص لصنع هذه الأجهزة. ونفت المجر أن تكون هناك شركة مصنعة داخل أراضيها، وقالت "إنها شركة (وساطة) فقط".

ومن جهتها، نفت شركة يابانية في وقت سابق اليوم أن تكون قد صنعت أجهزة لاسلكية استخدمت في التفجير، وقالت "إنها توقفت عن صناعة هذا الموديل من الأجهزة منذ 10 سنوات".

وتلقى مواطنون إسرائيليون، الليلة الماضية رسائل مزعجة، بعضها ينتحل صفة جهات إسرائيلية، وتتضمن روابط ضارة. ووصفت هيئة الأمن السيبراني الإسرائيلية بأن الرسائل محاولة لإثارة الذعر.

وحثت الهيئة المواطنين الإسرائيليين على توخي المزيد من اليقظة والتعامل مع الروابط التي لا تبدو من مصادر رسمية وعدم النقر عليها.







لبنان

حزب الله

تفجير أجهزة الاتصالات

أجهزة البيجر




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