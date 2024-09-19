حى بولاق أبو العلا يشن حملات لرفع الإشغالات وعودة الانضباط

كتب سيد الخلفاوى

واصلت أجهزة حي بولاق ابو العلا بالقاهرة، برئاسة المهندسة أمل فوزي رئيس الحي، الحملات اليومية لعودة الانضباط إلى شوارع بولاق أبو العلا يصاحبها أعمال رفع كفاءة ورفع الإشغالات لخلق متنفسات حضارية للمواطنين وتحسين المظهر العام لتكتمل الصورة الجمالية المواكبة لاعمال التطوير، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي وضعتها محافظة القاهرة بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق لإزالة جميع أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق الحركة المرورية وتسهل حركة المواطنين، وتكثيف الحملات المسائية والنهارية لإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحسم على جميع المخالفين.

وأكدت المهندسة أمل فوزي رئيس الحي أن الحملات مستمرة ليلا ونهارا لمتابعة الالتزام عدم رجوع المخالفات والإشغالات مرة أخرى، مؤكدًا أنه لا تهاون من قبل الحي في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، و ذلك وفقا لتكليفات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بمواصلة الحملات الانضباطية بنطاق الأحياء لمنع المخالفات والتعديات التي تشوه الصورة الحضارية للمحافظة وتعوق الحركة المرورية.

شارك في الحملة العقيد أحمد لطفي مأمور قسم بولاق، والمقدم مصطفي الشعبيني رئيس مباحث القسم والمقدم محمد مجدي مدير شرطه المرافق والرائد شمس عسكر شرطه مرافق بولاق.



حملات لرفع الاشغالات