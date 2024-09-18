تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط المدارس قبل انطلاق العام الدراسى

مطروح – حسن مشالي

تواصل أجهزة مدينة مرسي مطروح، أعمال النظافة العامة وتنفيذ حملات رفع إشغالات الطريق المخالفة، من محيط المدارس، استعدادا لانطلاق العام الدراسى الجديد، وتوفير سبل الراحة للطلاب وانتظام سير العملية التعليمية بالمدارس في أجواء مناسبة، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، بأنه تم وجارِ الانتهاء من رفع كفاءة الملاعب الترابية للمدراس، مع استمرار أعمال التجميل والتشجير فى نطاق المدينة، من خلال قص وتقليم أشجار ونخيل الزينة، داخل أسوار المدارس، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بمطروح، كما وجه لإدارة التشجير بمجلس المدينة بتقليم الأشجار المرتفعة خارج أسوار المدارس ضمن أعمال التجميل الجارية بالتنسيق مع إدارة مطروح التعليمية.

ووجه "جاب الله" لنواب رئيس المدينة والأحياء، بتكثيف أعمال النظافة العامة حول المدارس، ومنع تواجد إشغالات طريق مخالفة، ومنع السمح بوجود عربات متحركة للباعة امام أسوار المدارس، وإن وجدت يتم مصادرتها فورا، حفاظا على سلامة طلاب المدارس، مع منع إلقاء القمامة بجوار أسوار المدارس حفاظاً على صحة الطلاب، والتخلص منها داخل الصناديق المخصصة.