تنظمه جامعة القاهرة 7 ديسمبر.. تفاصيل محاور وأهداف مؤتمر "اضطراب طيف التوحد"

كتب محمد صبحى

تنظم كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة المؤتمر الأول لقسم التربية الخاصة، حول "اضطراب طيف التوحد بين البحث العلمي والتأهيل الميداني التربوي: تحديات وحلول"، والذي تحدد له يوم 7 ديسمبر المقبل.

وتتمثل أهداف مؤتمر كلية الدراسات العليا للتربية فى الآتى:-

1- توظيف الأبحاث العلمية والبرامج التأهيلية التربوية الحديثة لاضطراب طيف التوحد في المجال الميداني

2- التوعية التربوية والصحية للأطفال ولأسرهم

3- تحديد آليات التشخيص المبكر للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد (ASD) وطرق التدخل المبكر

4- إدماجهم في نظام التعليم السائد لمساعدتهم في تنمية المهارات الحياتية لديهم

5- إبراز أهم النماذج والتجارب الرائدة العربية والدولية في مجال البحث العلمي حول اضطراب طيف التوحد.

ويناقش المؤتمر عدة محاور مهمة أبرزها: تشخيص اضطراب طيف التوحد، والخصائص النفسية المصاحبة لاضطراب طيف التوحد، والخدمات التأهيلية اللازمة لاضطراب طيف التوحد، والإرشاد الأسري والصحة النفسية للطفل ذي اضطراب طيف التوحد وأسرته، والدمج المدرسي للأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد، والمستحدثات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ودورها لاضطراب طيف التوحد في التشخيص والتأهيل، ومناهج وطرق التدريس للطلاب ذوي اضطراب طيف التوحد، وإدارة مؤسسات تأهيل الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد.