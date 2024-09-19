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تنسيق الكليات 2024.. انتهاء ترشيح 640997 ألفا من طلاب الثانوية العامة

الخميس، 19 سبتمبر 2024 09:42 ص
تنسيق الكليات 2024.. انتهاء ترشيح 640997 ألفا من طلاب الثانوية العامة وزارة التعليم العالى
محمد صبحى

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أصدرت وزارة التعليم العالى بيانا صحفيا عن نتائج قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد (المرحلة الثالثة والشهادات الفنية) عام 2024

اولاً: المرحلة الثالثة لطلاب الثانوية العامة:

بدأ تسجيل رغبات الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بالمرحلة الثالثة (طلاب الدور الأول - طلاب الدور الثاني) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت في الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 10/9/2024 ولمدة تسعة أيام انتهت اليوم الأربعاء الموافق 18/9/2024.

• وقد أنهى مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المُحددة وفق القواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات

قد تم العمل في هذه المرحلة وفقًا لما يلي:-

• التزم المكتب عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة على الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط.

• بإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق الإلكتروني قد أتم توزيع عدد (640997) طالبًا في جميع مراحل الثانوية العامة الثلاث في غضون فترة تقارب شهر.

• يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب هذه المرحلة.

• سوف يتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب.

 

 







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