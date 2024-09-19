تقديم 3 ملايين خدمة صحية ضمن حملة 100 يوم صحة فى المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا أن مديرية الصحة نفذت 2 مليون و994 ألفا و452 خدمة صحية، وخدمة بيئية ضمن فعاليات حملة "100 يوم صحة"، التى انطلقت منذ الأول من أغسطس، وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتقديم الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة أن حملة "100 يوم صحة" نفذت 2 مليون و994 ألفا و452 خدمة صحية، وخدمة صحية بيئية بالمنيا، تنوعت الخدمات الصحية ما بين ( خدمة علاجية بالمستشفيات - خدمات صحية بمراكز الرعاية الأولية والوحدات الصحية - خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة - خدمات تنظيم الأسرة خدمة بالقوافل الطبية - خدمات العيادات الخارجية - خدمات الأشعة - خدمات التحاليل الطبية وصرف العلاج - خدمات جلسات الغسيل الكلوى - خدمات العلاج الطبيعى - خدمات طب الأسنان - الخدمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ - خدمات الرعاية المركزة - خدمات حضانات ورعايات الأطفال – خدمات صرف اكياس الدم ومشتقاته - فحص وعلاج الامراض المزمنة والأكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى – تقديم خدمة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة - تقديم خدمة مبادرة العناية بصحة الأم والجنين - تقديم خدمة الكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية تقديم خدمة مبادرة فحص المقبلين على الزواج - تقديم خدمة حملة قلبك امانة - خدمات صحية طب الأسنان - خدمات فحص الغدة الدرقية ) .

كما قدمت مديرية الصحة خدمات صحية بيئية تنوعت ما بين ( المرور على محطات مياه الشرب وأخذ عينة حقلية ومعملية من الطرود وشبكات المياة – المرور على حمامات السباحة وأخذ عينة حقلية ومعملية - المرور على محطات معالجة مياه الصرف الصحى ) .







