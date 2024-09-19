اليوم السابع
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فى ذكرى الانتصار على حملة فريزر..

انطلاق احتفالات العيد القومى للبحيرة برشيد.. فيديو وصور

الخميس، 19 سبتمبر 2024 11:57 ص
انطلاق احتفالات العيد القومى للبحيرة برشيد.. فيديو وصور جانب من الإحتفالات
البحيرة - ناصر جودة

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انطلقت صباح اليوم فاعليات الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة البحيرة، الذى يوافق ذكرى انتصار أهالى مدينة رشيد على حملة فريزر عام 1807.

وقامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة يرافقها اللواء محمود هويدى  بايقاد شعلة النصر  بميدان الحرية بمدينة رشيد إيذانا  ببدء الاحتفالات.

عدسة "اليوم السابع" رصدت احتفالات العيد القومى لمحافظة البحيرة فى بث مباشر من ميدان الحرية برشيد.

وتضمن برنامج الاحتفال إيقاد شعلة النصر من ميدان الحرية بوسط رشيد وكذلك تقديم عروض فنية ورياضية بالشوارع والميادين بالإضافة إلى تقديم عروض لفرقة البحيرة للفنون الشعبية، وطابور عرض لفرق الشباب والرياضة.

كما تتضمن الاحتفالات إفتتاح  محافظ البحيرة و القيادات الشعبية والتنفيذية، لعدد من المشروعات التنموية ومنها افتتاح ثلاث محطات الصرف الصحي بتكلفة  مليار  و325 مليون جنيه.

من جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة أن الاحتفال بذكرى انتصار أهالى رشيد على حملة فريزر، تعيد للأذهان أروع النماذج فى التضحية والفداء.

واضافت أن مدينة رشيد تحظى باهتمام ورعاية الدولة لتعود هذه المدينة العريقة إلى سابق عهدها .

احتفالات-محافظة-البحيرة
احتفالات محافظة البحيرة

 

احتفالات-محافظة-البحيرة-بالعيد-القومى
احتفالات محافظة البحيرة بالعيد القومى

 

الاحتفالات
الاحتفالات

 

العيد-القومى-للبحيرة
العيد القومى للبحيرة

 

جانب-من-الاحتفالات
جانب من الاحتفالات

 

جانب-من-الإحتفالات
جانب من الإحتفالات

 

محافظة-البحيرة-تحتفل-بالعيد-القومى
محافظة البحيرة تحتفل بالعيد القومى

 







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