اليوم.. إجراء امتحان تمهيدى الماجستير بكلية الآداب جامعة المنصورة

الدقهلية - سارة الباز

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الآداب بجامعة المنصورة عن تحديد موعد جديد، وترحيل امتحانات السنة التمهيدية للماجستير (الدور الثاني)، التى كان من المقرر لها الإنعقاد يوم الأحد الماضى إلى يوم الخميس المقبل الموافق 19 سبتمبر الجاري؛ وذلك بناء على صدور قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء باعتباره إجازة رسمية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

ونبهت إدارة الكلية على ضرورة حضور الطالب للامتحان وبحوزته الرقم القومى، وإيصال سداد رسوم العام الجامعى 2024/2025، وسداد رسوم بنك المعرفة، وكارنيه الدراسات العليا، لافتة إلى منع دخول الطالب بالهاتف المحمول، أو السماعات، وأى مادة علمية تتعلق بالامتحان، ومراعاة نصوص وآليات القانون 205 لعام 2020 بشأن أعمال الامتحانات وإجراءات عقد امتحانات الطلاب، كما يمنع تجمع الطلاب قبل وبعد الامتحان، وممنوع تبادل الأدوات الشخصية بين الطلاب، وضرورة تنفيذ تعليمات الأمن، والملاحظين، والمراقبين أثناء انعقاد الامتحانات.