اليوم السابع
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2024 07:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

اليمن وأمريكا يبحثان جهود خفض التصعيد وتحقيق السلام

الخميس، 19 سبتمبر 2024 06:00 ص
اليمن وأمريكا يبحثان جهود خفض التصعيد وتحقيق السلام رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مع سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، مستجدات الأوضاع والتصعيد لمسلحى الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان.

كما تناول اللقاء -حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية- نتائج الاتصالات الدبلوماسية لخفض التصعيد في اليمن والمنطقة، والخيارات المطروحة لدفع مسلحى الحوثي على التعامل الجاد مع الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء معاناة الشعب اليمني، وكذلك التدخلات الانمائية التي تشمل حماية التراث الإنساني في اليمن.

ومن جانبه، جدد العليمي التأكيد على التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا، مشيدا بجهود الولايات المتحدة في التخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.







مجلس القيادة الرئاسي اليمني

اليمن

أمريكا

أمريكا واليمن

الحوثى

الحرب فى اليمن

جنوب اليمن




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة