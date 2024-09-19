"القومي للمرأة" يهنئ نيفين صبور لتعيينها رئيس غير تنفيذى للبنك التجارى الدولى

كتب محمود راغب

أشاد المجلس القومى للمرأة بقرار البنك التجاري الدولي(CIB) بتعيين نيفين صبور فى منصب الرئيس غير التنفيذى لمجلس إدارة البنك، لتصبح أول سيدة تتقلد هذا المنصب.

وتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التهاني إلى نيفين صبور، لتعيينها فى هذا المنصب الهام والمستحق، والذى يأتى تقديرا لجهودها ولخبراتها الكبيرة في مجالات الدمج والاستحواذ، وإدارة استراتيجيات الأعمال، والتحول المصرفي، والتخطيط المالي، وإدارة نظم المعلومات، واسهاماتها الكبيرة فى مجال العمل المصرفى، ويتمنى لها المزيد من النجاح والتوفيق فى مهام منصبها الجديد.

ويؤكد المجلس القومى للمرأة أن هذا القرار الهام يعد مكتسب جديدا يضاف إلى ملف مكتسبات المرأة المصرية، ويعكس اهتمام البنك بتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية مما يسهم في تعزيز دور المرأة في القطاع المالي والمصرفي المصري، كما يعد ذلك امتدادا لسياسات الدولة فى هذا الملف الهام وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

تجدر الإشارة إلي أن نيفين صبور انضمت إلى مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في مارس 2023 كعضو غير تنفيذي، وهي تشغل حاليًا عضوية مجالس إدارة العديد من المؤسسات المالية والصناعية، بما في ذلك ميريس (موديز مصر) والشركة القابضة المعدنية، و قبل انضمامها إلى CIB كانت جزءًا من مجلس أمناء مؤسسة وفاء لمصر، وهي مؤسسة تهدف إلى تمكين المرأة والشمول المالي، كما شغلت منصب رئيس استراتيجيات الأعمال والمجموعة المالية في البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) بين عامي 2012 و2022، حيث أدت دورًا حيويًا في قيادة القطاعات المالية والتخطيط الاستراتيجي وإدارة المشاريع، وأسهمت في تعزيز نمو وربحية البنك بشكل ملحوظ.