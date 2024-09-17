المجلس القومى للمرأة ينعى الدكتورة صفاء مرعى مقررة فرع المجلس بمحافظة الغربية

كتب محمود راغب

ينعى المجلس القومي للمرأة وأمانته العامة ولجانه وفروعه بجميع المحافظات ببالغ الحزن والأسى الدكتورة صفاء مرعي مقرر فرع المجلس بمحافظة الغربية والتى وافتها المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

ويعبر المجلس عن بالغ حزنه لفقدانه قامة كبيرة ورائدة فى مجال العمل العام والتنموى وخدمة قضايا المرأة بمحافظة الغربية على مدار عقود منذ انشاء المجلس، حيث كرست حياتها لخدمة قضايا المرأة بكل إخلاص وحققت العديد من الانجازات بالمحافظة بهذا الملف الهام، وكانت نموذجا مشرفا فى الجهد والمثابرة والعطاء بغير حدود خلال فترة عملها بالمجلس.

ويتقدم المجلس القومي للمرأة بخالص التعازي والمواساة لأسرة وأصدقاء الفقيدة سائلين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن الدكتورة صفاء مرعي عملت أستاذة أمراض النساء و التوليد المتفرغ بكلية الطب طنطا، ورئيس مجلس ادارة و مؤسس مستشفى السلام الخاصة إلى جانب عملها كمقررة للمجلس في المحافظة منذ عام 2002، و تلقت العديد من التكريمات تقديراً لجهودها في دعم المرأة المصرية.

وتجدر الإشارة الى أن الدكتورة صفاء مرعي كانت أول معيدة أمراض نساء و توليد يتم تعيينها بالجامعات المصرية 1971، ورئيسة قسم امراض النساء والتوليد لمدة 1993-1999.