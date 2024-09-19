"القومي للطفولة" يختتم معسكر تمكين الطفل "بكرة بينا" بمطروح ضمن مبادرة بداية

في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" اختتم المجلس القومي للطفولة والأمومة فاعليات معسكر تمكين الطفل "بكرة بينا" بمحافظة مطروح، وذلك بتنفيذ احتفالية شارك فيها أكثر من 100 طفل من أبناء المحافظة.

وصرحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة بأن المجلس يسعى إلى إنفاذ حقوق الطفل في كل المجالات وعلى رأسها الحق في المشاركة والتعبير عن الرأي، فضلا عن حقه في الحماية والرعاية والخدمات جيدة النوعية، كما يسعى جاهدا إلى الوصول لكل طفل على أرض مصر فكل ما نزرعه اليوم لهم سنحصد ثماره غدا حب وانتماء وسند لهذا الوطن، معربة عن سعادتها بالإشادات الخاصة بأنشطة المعسكر من الأطفال وأولياء الأمور، لافتة إلى أن هذا يأتي في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، موجهة الشكر إلى السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على جهوده ودعمه أنشطة المبادرة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور سمير أبو ريا مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة ومدير برنامج تمكين الطفل، أن الهدف من هذا المعسكر هو بناء قدرات الأطفال على بعض الموضوعات التي تخص حقوقهم باستخدام حزمة من الأنشطة التفاعلية التي تتضمن مجموعة من المعارف كالحقوق، والاستخدام الآمن للإنترنت، وحمايتهم من مخاطر سوء استخدامه، فضلا عن الانتماء والمواطنة، فضلا عن اكتشاف المواهب وتنميتها، فضلا عن المشاركة في مختلف القضايا التي تخصهم.

وتناولت الاحتفالية العديد من الفقرات كالإنشاد الديني، والغناء، وإلقاء قصائد الشعر، كما استعرضت كل مجموعة الأنشطة التي تم تنفيذها معهم خلال فترة المعسكر، وأوجه الاستفادة كالحقوق والواجبات ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وحقوقهم التي نص عليها الدستور وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن آليات الإبلاغ الخاصة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة خط نجدة الطفل 16000 وكيفية التواصل معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالصفحة الرسمية للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وتطبيق الواتس اب على الرقم 01102121600.

كما استعرض الأطفال بعض الموضوعات الهامة كحمايتهم حال استخدامهم الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وكيفية حماية بياناتهم الشخصية وكيفية التعبير عن الرأي بدون إساءة أو تنمر، فضلا عن منظومة حماية الطفل الوطنية بكافة محافظات الجمهورية والتي تعمل جنبا إلى جنب مع خط نجدة الطفل.

كما أعلنت بعض المجموعات عن تنفيذ مبادرة تحت شعار "كن إيجابي ولا تتنمر" واستعرض الأطفال كيفية تنفيذ هذه المبادرة في جميع انحاء المحافظة بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والامومة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتوعية بآثار وسلبيات التنمر على الأطفال، كما عرضوا جزءا من عرض مسرحي من تأليفهم يعبر عن مخاطر التنمر والإيذاء الذي يتعرض له بعض الأطفال.

واختتمت الاحتفالية بعرض مسرحي بعنوان "بداية جديدة" شارك فيه العديد من الأطفال يتناول قضية مخاطر زواج الأطفال والتسرب من التعليم وأهمية التعليم وتمكين الطفل، وبعض المبادرات الرئاسية الخاصة بتحسين حياة الأطفال وعلى رأسهم مبادرة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان" والتي تهتم بالتعليم والصحة والتثقيف وبناء الوعي والمعرفة.

وحصل المعسكر على اشادات كبيرة من الأطفال أنفسهم وأولوياء الامور معربين عن سعادتهم بكافة الأنشطة التي تم تنفيذها خلال مدة المعسكر آملين في تكراره مرات عديدة، موجهين الشكر الى المجلس القومي للطفولة والامومة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جهودهم التي تتيح لهم فرص التعلم والتعبير عن آرائهم وتبادل الخبرات. كما اختار الأطفال شعارا للمعسكر وهو "إحنا المشاركة حقنا .. والبداية مننا، ودايما دايما بكرة بينا .. والحياة تهمنا"

حضر الاحتفال السيد الأستاذ أمين الدسوقي مدير عام الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ عمرو شحاتة مدير مديرية التربية والتعليم بمطروح، والأستاذة لطيفة طومان موجه عام التربية الاجتماعية، والأستاذة مريم توفيق مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة، والدكتور سمير أبو ريا مستشار المجلس القومي للطفولة والأمومة ومدير برنامج تمكين الطفل وفريق عمل البرنامج.

ويذكر أن برنامج تمكين الطفل "بكرة بينا" ينفذه المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدعم من الاتحاد الأوروبي في محافظات (أسوان، مطروح، الاسماعيلية، وشمال سيناء).