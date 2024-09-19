الصين تفرض إجراءات مضادة على 9 شركات أمريكية لبيعها أسلحة لمنطقة تايوان

بكين (أ ش أ)

قررت الصين فرض إجراءات مضادة ضد تسع شركات عسكرية أمريكية بسبب بيعها الأسلحة لمنطقة تايوان الصينية.

ووفقًا لقرار نُشر على موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت ونقلته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الخميس، فإن الولايات المتحدة أعلنت حديثا مرة أخرى خططا لبيع الأسلحة إلى منطقة تايوان، الأمر الذى ينتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، ويعد تدخلا في الشؤون الداخلية للصين وتقويضا لسيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها.

وأضاف القرار أن الشركات المستهدفة بالإجراءات المضادة هي ((سييرا نيفادا))، ((ستيك رادر إنتربرايزيس إل إل سي))، ((كيوبيك كوربوريشن))، ((إس 3 للدفاع الجوي ))، ((تي سي أو إم محدودة الشراكة))، ((تكست أور))، ((بلانيت مانيجمنت جروب))، ((إيه سي تي 1 فيدرال))، ((إكسوفيرا)) ووفقًا للمواد 3 و4 و6 و9 و15 من قانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني، قررت الصين اتخاذ التدابير المضادة التالية ضد الشركات سالفة الذكر وهى:

1- سيتم تجميد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة وجميع أنواع الممتلكات الأخرى لتلك الشركات في الصين.

2- يُحظر على المنظمات والأفراد في الصين الدخول في معاملات أو تعاون أو أي أنشطة أخرى مع الشركات سالفة الذكر.

3- سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 سبتمبر 2024.



وفي سياق متصل .. ذكرت "شينخوا" أن ردا على سؤال بشأن الخطط الأمريكية الحديثة لبيع الأسلحة لمنطقة تايوان الصينية، قال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تنتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وخاصة بيان 17 أغسطس 1982؛ وتنتهك بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية؛ وتضر بالعلاقات الصينية - الأمريكية وبالسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان؛ وترسل إشارة خاطئة إلى القوى الانفصالية الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان".



وأضاف أن هذا يثبت مرة أخرى أن أكبر تهديد للسلام والاستقرار عبر مضيق تايوان،وأشد ما يخرب الوضع الراهن عبر مضيق تايوان هي تلك الأنشطة الانفصالية للقوى الساعية إلى ما يسمى "استقلال تايوان" والدعم المتواطئ من قوى خارجية بقيادة الولايات المتحدة.

وأكد أن مسألة تايوان تقع في صميم المصالح الأساسية للصين، وهي الخط الأحمر الأكثر أهمية الذي لا يمكن تخطيه في العلاقات الصينية-الأمريكية، قائلا إنه لا ينبغي لأحد أن يقلل من إرادة الصين الصلبة وقدرتها القوية على التصدي لما يسمى "استقلال تايوان" والدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة وسلامة أراضيها.



وقال لين، إن الصين تحث الولايات المتحدة على الالتزام الجاد بمبدأ صين واحدة، والإنهاء الفوري لتوجهها الخطير المتمثل في تسليح تايوان، والتوقف عند دعم ما يسمى "استقلال تايوان" والكف عن تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان مضيفا أن الصين ستتخذ إجراءات حازمة وقوية لحماية سيادتها الوطنية وأمنها ووحدة وسلامة أراضيها.