الصحة العالمية: مصر قدمت دورا كبيرا لتحسين الخدمات الصحية فى المبادرات الرئاسية

كتبت أمل علام

قال الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، خلال احتفال هيئة الرعاية الصحية بـ اليوم العالمى لسلامة المرضى، إن اليوم العالمى يصادف يوم 17 سبتمبر من كل عام، موضحا أنه يمكننا تقليص الأخطاء الطبية من خلال تحسين النظم الصحية، وتعزيز التواصل الفعال.

وتابع:"يعد التأخير فى التشخيص السليم، وعدم التدخل فى الوقت المناسب من بين أهم الأخطاء التشخيصية طبقا للتقرير العالمى لسلامة المرضى الصادر عام 2024 عن منظمة الصحة العالمية".

وأضاف، إن معظم البالغين سيواجهون خطا تشخيصيا واحدا على الأقل خلال حياتهم ومن الضرورى تحسين إجراءات التشخيص على كافة المستويات لضمان حصول كل مريض على التشخيص الصحيح وفى الوقت المناسب.

وأشار، إلى أن مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة يغتنم الفرصة لإلقاء الضوء تجاه ما قدمت به الدولة المصرية وجهودها الرامية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة من خلال تنفيذ المبادرات الرئاسية بجانب الأنشطة المختلفة التى تهدف لتعزيز جودة الخدمات وضمان سلامة المرضى كما نثمن التزام الدولة المصرية بالاحتفال باليوم العالمى لسلامة المرضى.

وتدعو منظمة الصحة العالمية الى تضافر جهود كافة الأطراف المعنية لضمان السلامة التشخيصية بدءا من واضعى السياسات والتشريعات مرورا بالعاملين فى المجال الصحى ووصولا الى المرضى وأسرهم والمجتمع ككل، مشيرا إلى أن سلامة المرضى تظل الركيزة الأساسية لتحقيق رعاية صحية آمنة وفعالة وتلتزم منظمة الصحة العالمية بتقديم الدعم الكامل لهذه الجهود.