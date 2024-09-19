رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائى التعاون

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وهم أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم للبرنامج في مصر، ومحمد بيومي، قائد فريق البيئة في البرنامج، وعبدالرازق أبو العلا، مدير البرنامج، بمقر الهيئة الرئيسي في القاهرة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي في مستهل اللقاء عن اعتزازه بالعلاقة المتميزة التي تجمع الهيئة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون في المشاريع الصحية والبيئية المختلفة.

وأثنى على جهود البرنامج في دعم تحقيق أهداف الهيئة في مجالات الاستدامة، التوعية الصحية، والتحول الرقمي، مشددًا على التزام الهيئة بتحقيق الاستدامة البيئية بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية في هذا المجال.

وأشار الدكتور السبكي إلى أن الهيئة تستهدف إطلاق برنامج مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم حلول مبتكرة لترشيد استهلاك الطاقة والمياه من خلال أنظمة إدارة المباني (BMS) إلكترونيًا، موضحًا أن "مجمع الإسماعيلية الطبي" سيكون المرحلة الأولى من هذا البرنامج. كما تطرق إلى بحث التعاون لتشغيل المستشفى الافتراضي بالإسماعيلية بأحدث التجهيزات والتقنيات، لضمان تقديم خدمات صحية متميزة تتماشى مع التطورات التكنولوجية.

وأكد الدكتور السبكي أهمية تنمية العلاقات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز الابتكار في تقديم الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق المشاريع الخضراء والاستدامة البيئية بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن هذه التعاونات ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة التي تسعى مصر لتحقيقها.

من جانبه، أشاد أليساندرو فراكاسيتي بجهود هيئة الرعاية الصحية في تنفيذ مشاريع التحول الأخضر، معربًا عن فخره بنجاح التعاون مع الهيئة في مستشفى شرم الشيخ الدولي، كما أثنى على حصول الهيئة على جائزة الاتحاد الدولي للمستشفيات (IHF) في مجال الاستدامة الصحية والمسئولية المجتمعية، مؤكدًا أهمية توثيق التجربة وقصة النجاح مع البرنامج، وتوسيع نطاق التعاون في المستقبل.

وأشاد فراكاسيتي أيضًا بجهود مصر في احتواء الأزمة الإنسانية في غزة والسودان، مثمنًا جهود هيئة الرعاية الصحية في تقديم خدمات عالية الجودة للأشقاء السودانيين في الأقصر وأسوان. كما أعرب عن تقديره لجهود الهيئة في تطوير المنظومة الصحية بما يتماشى مع المعايير العالمية، مؤكدًا استمرار التعاون لدعم مزيد من المشاريع المشتركة.