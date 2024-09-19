اليوم السابع
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الخميس، 19 سبتمبر 2024 01:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السيطرة على حريق بمنزل بالفيوم بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز دون إصابات

الخميس، 19 سبتمبر 2024 12:30 م
السيطرة على حريق بمنزل بالفيوم بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز دون إصابات الحماية المدنية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمنزل بقرية العزب بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق، بمنزل بقرية العزب، بسبب إنفجار إسطوانة بوتاجاز، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين نشوب النيران بمنزل مكون من 3 طوابق، وتم إخماد الحريق، والسيطرة علي النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.







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