السيطرة على حريق بمنزل بالفيوم بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب بمنزل بقرية العزب بسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز، دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق، بمنزل بقرية العزب، بسبب إنفجار إسطوانة بوتاجاز، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحريق، وتبين نشوب النيران بمنزل مكون من 3 طوابق، وتم إخماد الحريق، والسيطرة علي النيران قبل امتدادها للمنازل المجاورة، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.